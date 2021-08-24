السائح يبحث مع الطرمال سبل تعزيز مشاركة المرأة الليبية في الانتخابات

استقبل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الثلاثاء، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حورية خليفة الطرمال، لبحث آلية التعاون بين المفوضية والوزارة.

وحسب بيان صادر عن مفوضية الانتخابات، يأتي الاجتماع في إطار التحضيرات للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر القادم، وسبل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة الليبية في الانتخابات.

واستعرض السايح خلال اللقاء الإجراءات التي اتخذتها المفوضية لتسهيل مشاركة المرأة بالانتخابات، وخاصة بعد استحداث وحدة دعم المرأة بالمفوضية.

كما تحدثت المفوضية عن البرامج التي تنظمها الوحدة في مجال التوعية وترسيخ مفهوم مشاركة جميع الفئات المجتمعية، دون تهميش أو تمييز.

وثمنت الوزيرة حورية الطرمال، جهود المفوضية والدور الذي تقوم به من أجل تمكين النساء الليبيات من ممارسة حقهن في الانتخاب، مؤكدة على أهمية التعاون من أجل القضاء على كافة الممارسات التي تحد من دور المرأة السياسي، وإتاحة مساحات أوسع لمشاركتها في بناء الوطن.

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