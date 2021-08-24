«الزني»: نسعى لإشراك عناصر «الهلال الأحمر» في مبادرات «الدبيبة» لدعم الشباب

عقد وزير الشباب، فتح الله الزني، لقاءً بالأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي، مرعي الدرسى، بديوان الوزارة بمدينة طرابلس.

وأشاد الزني بالمشاركة الفاعلة لشبيبة الهلال الأحمر الليبي في احتفالية اليوم العالمي للشباب بمدينة الخمس وأثنى على الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به الجمعية وثمّن دور المتطوعين على ما يقومون به من أعمال ومهام إنسانية بكافة ربوع الوطن، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وأضاف البيان “وزارة الشباب تقدر عالياً دور شبيبة الهلال وتعتبرها امتدادً للعمل الوطني الشبابي وتأطير علاقتها بالوزارة لاستهدافها في كل مبادرات رئيس حكومة الوحدة الوطنية لدعم الشباب”.

بدوره، أكَد الدرسي، أن الجمعية مستعدة لتعزيز التعاون مع قطاعات وزارة الشباب للرفع من قدرات متطوعيها، مرحبا بمبادرات الوزارة التي تستهدف منتسبي الجمعية.