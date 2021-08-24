ليبيا تعزز مجال مكافحة تزييف مستندات السفر

أقامت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، مجموعة دورات تدريبية، في مجال مكافحة تزييف وتزوير مستندات السفر، استهدفت، من خلالها، عددًا من أعضاء المصلحة، العاملين في مكاتب الرقابة.

وأفادت مصلحة الجوازات، اليوم الثلاثاء، عبر منشور على موقع “فيس بوك”، بتخريج الدفعة الأولى، على أن يستمر تدريب بقية الدفعات حتى تخريج العدد المستهدف بالدورات.

ويسعى رئيس المصلحة، يوسف عبد الله، إلى تهيئة ودعم القسم المختص؛ تنفيذًا للخطة التدريبية.

يُشار إلى أن الدورات التدريبية لأعضاء مصلحة الجوازات، كانت بإشرافٍ مباشرٍ من مكتب مكافحة الإرهاب بالمجلس الرئاسي، وبرعاية المؤسسة الدولية للعلوم والتكنولوجيا.

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