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ورشة عمل حول تعزيز الوقاية والاستجابة في السياق الإنساني

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظمت في بلدية سواني بن آدم ورشة عمل حول تعزيز الوقاية والاستجابة في السياق الإنساني في ليبيا بالتنسيق بين المجلس البلدي سواني بن آدم وفريق الدعم النفسي الاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

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قناة ليبيا

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