مصراتة: استعادة كمية ضخمة من الأسلاك الكهربائية المسروقة

ضبطت الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية مصراتة، بالتعاون مع الإدارة العامة للدعم المركزي؛ ما لا يقل عن 160 طنًّا من الكوابل والأسلاك الكهربائية المسروقة، خلال مداهمة مزرعة بمنطقة الوشكة، تُستعمل لتجميع وتقطيع الأسلاك والكوابل.

وطالبت الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، بحسب ما نقلت الشركة العامة للكهرباء، بتعاون المواطنين كافةً، تعاونًا تامًا، مع فروعها والإدلاء بأي معلومات من شأنها ضبط أي خروقات أو تجاوزات قانونية.

وأكد فرع إدارة حماية الطاقة الكهربائية، استمراره في مطاردة الخارجين عن القانون كافةً، وضبط أي تجاوزات قانونية بكلّ جدية ومسؤولية.

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