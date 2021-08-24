«أبو جناح» يتابع المشاريع المتوقفة في الجنوب مع وكيل وزارة الصناعة

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبو جناح، اليوم الثلاثاء، وكيل وزارة الصناعة والمعادن منصف الشلوي بمكتبه، ضمن متابعة المشاريع المتوقفة في الجنوب.

وقال بيان صادر عن مكتب أبو جناح: “تطرق الاجتماع إلى بحث مشروع مصنع الطوب الرملي، ومصنع الأسمنت بوادي الشاطى، ومناقشة الأسباب الكامنة وراء عدم استكمالهما وتشغيلهما، والحديث عن عدد من المصانع التابعة للدولة والمتوقفة عن العمل أو المتعثرة بالمنطقة الجنوبية”.

وأضاف “في ذات الشأن ناقشوا عدد من الآراء والمقترحات حول البنود المطروحة والخطط المزمع تنفيذها لتوفير الاحتياجات اللازمة لانتعاش الاقتصاد في المنطقة الجنوبية”.

من جانبه، استعرض الشلوي، نتائج زيارته التي أجرها لمناطق الجنوب، ومتابعته لبعض المشاريع في المنطقة، مشيراً إلى أنها مشاريع سوف تتيح العديد من فرص العمل للشباب الليبي وتعود بالمردود الجيد للسوق المحلي.

وأكد أبو جناح، ضرورة استكمال المشاريع في أسرع وقت، واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص المشاريع المتوقفة للدولة، متعهدا بأن الحكومة لن تتدخر جهداً في النمو بعجلة الاقتصاد الليبي.