القطراني: الوصول للمصالحة يستلزم تقديم التناولات

أكد النائب الاول لرئيس الحكومة حسين اعطيه القطراني أنه للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة لابد من تقديم التنازلات ونبذ الكراهية وتحييد الخطاب حتى نصل إلى خلق أرضية ثابته يمكن من خلالها بناء دولة تراعي حقوق أبناءها دون تفرقه .

جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم الثلاثاء النائب الأول لرئيس الحكومة وأعضاء لجنة المجالس الاجتماعية وذلك لمناقشة ملف نزلاء السجون بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد القطراني التزام الحكومة بنصوص القانون رقم 5 لسنة 2005 الخاص بتنظيم مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولوائحه التنفيذية مشيرا إلى تطبيق كافة المعايير المتعلقة بحقوق المسجونين من حيث ضرورة فتح ملف لكل نزيل وتوكيل المحاميين للترافع والعرض على النيابة وتنفيذ أحكام القضاء في حال صدور حكم في حق السجين بالاضافة إلى توفير الخدمات المتعلقة بالإقامة والإعاشة والرعاية الصحية اللازمة.