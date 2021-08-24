وصول شحنة أدوية لمرضى الكلى إلى مستشفى ابن سينا في سرت

سلَّم جهاز الإمداد الطبي فرع المنطقة الوسطى، قسم غسيل الكلى بمستشفى ابن سينا التعليمي في مدينة سرت، اليوم الثلاثاء، شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

ونقلت الوكالة عن مسؤول قسم غسيل الكلى بالمستشفى، أن الشحنة تمثلت في أدوية لمرضى الكلى من حُقن «إبركس» التي كانت أحد أهم النواقص التي تعلمها إدارة المستشفى وتسعى لتوفيرها عبَر مراسلاتها المتكررة لوزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي، بالإضافة إلى بعض المستلزمات الطبية.

وأشارت وكالة الأنباء الليبية إلى أن عدد المرضى المسجلين والمترددين على قسم غسيل الكلى بمستشفى ابن سينا التعليمي في مدينة سرت يبلغ قرابة الـ110 مرضى.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا