ليبيا الان

النقاصة: ما سبب إصرار المجتمع الدولي والبعثة على إجراء الانتخابات قبل توحيد المؤسسة العسكرية ؟

تم النشر منذُ 17 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال أحد أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) العميد مختار النقاصة إن مهام اللجنة العسكرية تنحصر في تنفيذ آلية وقف إطلاق النار وخروج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

النقاصه أشار وفقًا لمنصة “فواصل” إلى أن اللجنة لم تُكلَّف في اتفاق جنيف بتوحيد المؤسسة العسكرية، كما أنها مهمة صعبة عليها في ظل انقسامها والهجوم على طرابلس.

ولفت إلى أن العمل لتوحيد الجيش يبدأ بمباشرة وزير الدفاع بالحكومة بطرابلس العمل لتوحيد إدارات الوزارة في أنحاء البلاد، كالحسابات العسكرية وحرس المنشآت النفطية وغيرها.

ونوّه بأنه لا شكّ في وجود صعوبة في تنظيم الانتخابات من الناحية الأمنية في ظل انقسام المؤسسة العسكرية، متسائلًا بالقول: “ما سبب إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على إجراء الانتخابات دون الاهتمام بتوحيد المؤسسة العسكرية؟”.

كما طالب الأطراف الدولية الفاعلة بالضغط على القيادات العسكرية والسياسية لوضع هيكلية مؤسسة عسكرية موحَّدة واختيار قيادات غير جدلية بعيدة عن التجاذبات السياسية.

وبين أن التهديد بالحرب والتصعيد العسكري الحاصل بالمنطقة الوسطى سيجعلان الوضع متأزمًا، مؤكدًا أن عمل اللجنة مستمرٌّ لإبعاد شبح الحرب مجددًا.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • يانقاصة النقص عندكم انتم فى المنطقة الغربية حيث ان مايسمى رئيس الاركان العامة السئ محمد الحداد مجرد طرطور ليس له اى سلطة على امراء المليشيات ولا يحترمه احد ابدا بنفسك وطالب بوجود شخصية قيادية عسكرية امرها مطاع فى كافة وحدات المنطقة الفربية بينما فى المنطقة الشرقية والجنوبية فنجد ان المشير امره مطاع ولا تجد اى وحدة عسكرية ترفض اوامره مثلما راينا من مهازل فى مصراته عندما خاطب داره القائد الاعلى مباشرة دون اى اعتبار للحداد !!
    عموما الحرب قادمة لامحالة لتوحيد المؤسسة العسكرية وتفكيك المليشيات بالقوة فبدون ذلك ستظل هناك فوضى فى ليبيا ولا يمكن ان يكون فى طرابلس وزير دفاع الا اذا كان معين من رئيس منتخب من الشعب مباشرة

    رد