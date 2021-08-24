إعادة تفعيل مكتب جوازات غريان.. واستحداث آخر في الجميل

أعادت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، افتتاح وتفعيل فرعها، في بلدية غريان، بعد توقف دام لأكثر من 18 شهرًا، إثر مشاكل قانونية، تدخّل المجلس البلدي ورئيس الفرع، لحلّها، عبر تقديم مذكرة إلى رئيس المصلحة.

وطالب رئيس مصلحة الجوازات، على ضوء المذكرة؛ بالإسراع في استكمال الإجراءات وفتح الفرع بشكل عاجل، فيما تستمر المتابعة والتعاون بين المجلس البلدي والمصلحة؛ لتفعيل المكاتب كافة في البلدية.

في سياق متصل، وافقت مصلحة الجوازات، اليوم الثلاثاء، على استحداث قسم جوازات يستهدف قرابة 45 ألف نسمة، من سكان بلدية المنشية الجميل، والمدن المجاورة لها.

وجاء القرار عقب زيارة عميد بلدية المنشية، لمصلحة الجوازات بالعاصمة طرابلس، حيث تمت الموافقة على إنشاء وتأسيس القسم الجديد.

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