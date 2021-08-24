وزير النفط يبحث مع السفير المصري تعزيز التعاون المشترك

استقبل وزير النفط والغاز، محمد امحمد عون، بمكتبه تامر مصطفى، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا والوفد المرافق له.

وقال مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز، في بيان صادر عنه: “الوزير، وهو يشيد بعمق العلاقات الليبية المصرية الضاربة جذورها منذ القدم، يرحب بتعيين سفير جديد لجمهورية مصر العربية في ليبيا، وبعودة نشاط السفارة المصرية في ليبيا، ودورها المحوري المرتقب في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين ‏البلدين الشقيقين”.

وأضاف البيان “‏من جانبه، أكد السفير المصري حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، وأن الشركات المصرية العاملة في مجال النفط والغاز على استعداد للتعاون المشترك في ليبيا”.