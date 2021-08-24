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بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

24 August, 2021

بمشاركة 30 قائد وقائدة كشفية نظمت مفوضية الجفرة للكشافة والمرشدات الجلسة الحوارية السابعة ضمن المرحلة الثانية لمشروع شباب السلام والتنمية بمشاركة مختلف الافواج الكشفية ببلدية الجفرة هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء .

واوضح القائمين على هذا البرنامج ان هذه الحوارية تهدف إلى بناء قدرات الشباب في مجالات السلم الاجتماعي والتنمية المستدامة وإدارة المشاريع

والقى نخبة من القيادات الكشفية بالجفرة محاضرات توعوية تثقيفية ترشيدية في كافة المناحي وخاصة العمل الكشفي ومساهمته في خدمة العمل الاجتماعي والتطوعي .

