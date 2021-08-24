فرقة “نجوم الغد” للغناء والتراث الشعبي تنظّم حفل إشهارها

بعد أشهر من التدريب النظري والعملي على يد الفنانين مهدي كبكا وعلي كبكا من مدينة مرزق؛ نظمت فرقة “نجوم الغد” للعزف والغناء والتراث الشعبي، في منطقة حج حجيل، إحدى مناطق بلدية مرزق؛ أمسيةً فنيةً، احتفاءً بإعلان إشهارها رسميًا.

وتضمّ “نجوم الغد” حج حجيل، في عضويتها، مواهب واعدةً من الجنسين في مجال العزف والغناء وتصميم اللوحات التراثية الشعبية.

وتعدّ تنمية المواهب المحلية وتطويرها، والمحافظة على الموروث الثقافي والفني الحقيقي لمنطقة حج حجيل، بشكل خاص، وبلدية مرزق عموما والتعريف به؛ من الأهداف الرئيسة لتأسيس الفرقة.

يُشار إلى أن الحفل؛ حضرته شخصيات رسمية ومدنية وأهالي المنطقة، حيث أشاد الجميع بالفرقة وخطوتها الأولى، مع التأكيد على أهمية دعمها وتطوير كوادرها.

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