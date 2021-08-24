نائب رئيس الحكومة يلتقي وفدا من بلدة مسلاتة

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح اليوم الثلاثاء وفدا من بلدية مسلاتة، بحضور وكيل وزراء الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين.

وناقش الاجتماع العديد من الأزمات التي تعاني منها المدينة من بينها انقطاع المياه، وأزمة الصرف الصحي، وتردي الخدمات الصحية في ظل تفشي وباء كورونا، وخدمات النظافة وغيرها بحسب المكتب الإعلامي لنائب رئيس الحكومة.

وطالب الوفد من أبوجناح بتشكيل لجنة للوقوف على أوضاع المنطقة وتوفير متطلباتها واحتياجاتها الأساسية، مثمنين الجهود التي يبذلها نائب رئيس الحكومة في سبيل توفير احتياجات المدينة ومعظم المدن والمناطق الليبية.

وفي السياق ذاته، تطرق الاجتماع إلى مناقشة مشكلة محطة الكهرباء “البركات” 220 كيلو فولت، وإمكانية توصيل خط مياه النهر للبلدية.

ودعا وفد بلدية مسلاتة، حكومة الوحدة الوطنية إلى توفير الاحتياجات لمستشفى مسلاته العام، وتخصيص مبلغ مالي لمعالجة مشكلة الري في المنطقة، مشيرين إلى أن البلدية لا تتلقى الدعم الكافي من أجل توفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

ووجه وفد البلدية دعوة باسم كافة أهالي مسلاتة إلى أبوجناح للقيام بزيارة تفقدية إلى المدينة للاطلاع على أوضاعها.

وتكون وفد مدينة مسلاتة من عميد البلدية هشام محمد سويدان، ومدير الأمن العميد هشام الدويني، وعدد من أهالي المدينة.