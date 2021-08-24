السفير المصري يبدي استعداد شركات بلاده للعمل في قطاع النفط بليبيا

ليبيا – استقبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون أمس الإثنين تامر مصطفى سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا والوفد المرافق له.

عون أشاد بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة النفط و الغاز بعمق العلاقات الليبية المصرية الضاربة جذورها منذ القدم، مرحبًا بتعيين سفير جديد لجمهورية مصر العربية في ليبيا، وبعودة نشاط السفارة المصرية في ليبيا، ودورها المحوري المرتقب في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير المصري حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، مؤكدًا أن الشركات المصرية العاملة في مجال النفط والغاز على استعداد للتعاون المشترك في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية