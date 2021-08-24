بحضور «الجويفي وثابت».. وزير المواصلات يتعهد بصيانة جسر وادي الكوف

عقد وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، اجتماعا مع وزير المواصلات بالحكومة محمد سالم الشهوبي، وبمتابعة عضو مجلس النواب الليبي النائب عبدالمطلب ثابت.

وناقش الاجتماع، المشروعات المتعثرة بوزارة المواصلات في الجبل الأخضر من حيث العراقيل والمشاكل وآلية وضع الحلول لها.

ولفت البيان الصادر عن النائب عبدالمطلب ثابت، إن الاجتماع ركز على ملف جسر وادي الكوف من أهم الملفات التي طرحت في الاجتماع بعد ما ظهرت في الآونة الأخيرة تشققات وشروخ علي الجسر الأمر الذي يستلزم إجراء صيانة وبشكل مستعجل له.

وتطرق الاجتماع، أيضا لصيانة وتوسعة الطريق الرابط ما بين منطقة الغريقة عمر المختار الواصلة إلي وادي الكوف، وصيانة وتوسعة واستكمال الطريق الواصل ما بين منطقة جردس تنملو بإلاضافة إلى استكمال مشروع الطريق الساحلي الرابط ما بين منطقتي الحنية وقصر ليبيا.

وخلص الاجتماع، إلى صيانة جسر وادي الكوف وبشكل مستعجل هذا الجسر الذي يعتبر عصب الجبل الأخضر وذلك من خلال التواصل مع الشركات المختصة من أجل التعاقد معها حتى تباشر أعمالها.

كم تم الاتفاق، على صيانة كل الطرق المذكورة سابقاً الرابطة ما بين مدن ومناطق الجبل الأخضر من خلال التنسيق المباشر مع كل البلديات.

وتعهد وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، بالشروع في أعمال الصيانة والترميم وذلك في أسرع وقت ممكن حرصاً من وزارة المواصلات على سلامة المواطنين وحفاظاً على أرواحهم من حوادث الطرق.

بدوره، قدم عضو مجلس النواب، الشكر والثناء لوزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي على ترتيبه اللقاء مع وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي وذلك من أجل حل كافة مشاكل الطرق في أغلب مدن ومناطق الجبل الأخضر.