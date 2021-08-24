مباحثات في بلدية مصراتة حول التعاون المشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية لتأمين الانتخابات

بحث عميد بلدية مصراتة ومدير الأمن ومنسق عن البلدية في الدائرة الانتخابية الزاوية التعاون المشترك والعمل الجماعي بين مختلف الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية لتأمين انتخابات ديسبمر المقبل.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
وزارة العمل.. وعودٌ بإنهاء مشاكل العمالة الوافدة بمنطقة تجرهي
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
السوق الرسمية: تراجع الإسترليني واستقرار الدولار أمام الدينار
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
عبد المالك المدني: “الحصان” أبلغني هاتفيًا بأن الوضع تحت السيطرة
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
الخارجية تشدد على ضرورة تشكيل قوة مشتركة من دول الجوار لمراقبة الحدود
تم النشر منذُ 43 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك