مباحثات في بلدية مصراتة حول التعاون المشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية لتأمين الانتخابات

بحث عميد بلدية مصراتة ومدير الأمن ومنسق عن البلدية في الدائرة الانتخابية الزاوية التعاون المشترك والعمل الجماعي بين مختلف الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية لتأمين انتخابات ديسبمر المقبل.

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