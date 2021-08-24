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مباحثات في بلدية مصراتة حول التعاون المشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية لتأمين الانتخابات

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحث عميد بلدية مصراتة ومدير الأمن ومنسق عن البلدية في الدائرة الانتخابية الزاوية التعاون المشترك والعمل الجماعي بين مختلف الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية لتأمين انتخابات ديسبمر المقبل.

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قناة ليبيا

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