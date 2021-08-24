الحبري: الكبير «محافظ مقال» يحرم مصرف التنمية من النقد الأجنبي بتهم باطلة

وصف محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، علي الحبري، اليوم الثلاثاء، رئيس مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير بـ” المحافظ المُقال”، معتبرًا حرمانه لمصرف التجارة والتنمية من النقد الأجنبي، بزعم قيامه عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهم باطلة ما لم يتم إثباتها.

وشدد الحبري، في بيان منسوب له ردًا على المركزي الصديق الكبير، أن تلك المواقف تمثل تعديًا واضحًا وصريحًا على أحد أهم البنوك في المنطقة الشرقية، من أجل تحقيق رغبة الولاء.

وقال الحبري، في بيانه المتداول، إن حرمان مصرف التجارة والتنمية من النقد الأجنبي هو تمييز وتعسف في استعمال السلطة من قبل المركزي في طرابلس، وإخلال لمبدأ العدالة.

وأشار الحبري، إلى اجتماع الأخير مع ممثلي المصارف التجارية، أمس الإثنين، قائلًا:« نما إلى علمنا» أنه أرجع حرمان مصرف التجارة والتنمية من النقد الأجنبي بسبب قيامه بـ«عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

ووصف الحبري هذه التهم بأنها «باطلة مالم يتم إثباتها»، مشيرًا إلى دور وحدة غسل الأموال التابعة للمصرف المركزي بهذا الخصوص.

وأضاف أن المركزي في بنغازي يجد في هذا الأسلوب تعديًا واضحًا وصريحًا على أحد أهم البنوك في المنطقة الشرقية كفاءة وإدارة ونتائج.

وكان الكبير والحبري قد اجتمعا لآخر مرة عقب مراسم تسليم تقرير لجنة المراجعة الدولية الخاص بمراجعة حسابات فرعي المصرف في طرابلس والبيضاء، وذلك بمقر المصرف في العاصمة طرابلس في مطلع يوليو الماضي.