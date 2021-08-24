“المفوضية العليا” تبحث آلية دعم مشاركة المرأة في الانتخابات

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح خلال لقائه وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية الطرمال آليات التعاون بين المفوضية والوزارة في إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر القادم ودعم الجهود الرامية إلى مشاركة المرأة الليبية في الانتخابات إلى جانب استعراض الاجراءات التي اتخذتها المفوضية لتسهيل مشاركة المرأة بالانتخابات خاصة بعد استحداث وحدة دعم المرأة بالمفوضية .

وشددت الوزيرة الطرمال على أهمية التعاون بين المفوضية والوزارة للقضاء على ما وصفته بالممارسات الخاطئة التي تحد من دور المرأة السياسي وإتاحة مساحات أوسع لمشاركتها في بناء الوطن مثمنة الجهود التي تقوم بها المفوضية من أجل تمكين المرأة الليبية من مماسة حقها الانتخابي .

يشار إلى أن وحدة دعم المرأة بالمفوضية نظمت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) بداية الشهر الجاري جلسة حوارية عبر تقنية زوم، حول العنف الموجه ضد المرأة في العملية الانتخابية، حيث أوضحت عضو مجلس المفوضية رباب حلب أن هذه الجلسة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم المرأة لتعزيز مشاركتها الانتخابية، ومناقشة أبرز أشكال العنف الانتخابي ضد المرأة ودور المفوضية وشركاء العملية الانتخابية في وضع آليات للحد من جميع أنواع العنف الموجه ضد النساء.

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