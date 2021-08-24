هل يعتبر تفجير زلة إعلانا لعودة داعش؟

أثار تفجير نقطة أمنية تابعة للواء 128 بالقيادة العامة للجيش في زلة تساؤلات حول مدى استقرار الوضع الأمني في البلاد خلال هذه المرحلة، خاصة وأنه تزامن مع اتهامات وتسريبات قيل إن تنظيم داعش يقف وراءها.
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قناة ليبيا
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