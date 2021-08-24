القطراني يتابع الوضع الأمني في البلاد

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة حسين القطراني، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة طرابلس اجتماعا مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم و بحضور وكيل وزارة العمل و التأهيل لشؤون التأهيل عبدالناصر عبدالله موسى وعدد من مسؤولين أمنيين.
واطلع القطراني خلال الاجتماع على الخطط الموضوعة من قبل وزارة الداخلية لضبط الامن بالمدن والمناطق سواء عبر مديريات الامن أو الاجهزة الامنية مؤكدا على ضرورة بذل الجهد للرفع من المستوى الأمني والمجاهرة به وفرض سلطة القانون من حيث ضبط المخالفين وتقديمهم للعدالة وفق الاجراءت المتبعة بالخصوص .
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