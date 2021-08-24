القطراني يتابع الوضع الأمني في البلاد

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة حسين القطراني، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة طرابلس اجتماعا مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم و بحضور وكيل وزارة العمل و التأهيل لشؤون التأهيل عبدالناصر عبدالله موسى وعدد من مسؤولين أمنيين.