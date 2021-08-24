العكاري: ليبيا تفصلها 4 أشهر عن الاستقرار أو العودة للحروب والفتن

اعتبر عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري، أن ليبيا الآن في مفترق الطرق تفصلها 4 أشهر عن الوصول إلى الاستقرار أو العودة إلى المربع الأول الحروب والفتن.

وقال العكاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن ليبيا الآن في مفترق الطرق تفصلها أربعة أشهر أما الذهاب إلى الاستقرار والتمتع بخيرات هذه البقعة من الأرض”.

وتابع:” أما ينجح من كانوا سببا في تعاستنا 10 سنوات بالذهاب بنا إلى المربع الأول الحروب والفتن والتقسيم”.

وأضاف أن الأمر بيد الله ثم هذا الشعب الذي يجب عليه أن يستيقظ من هذا النوم العميق وأن يستخدم ما أعطاه الله من عقل فضله عن غيره من الكائنات”.