ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

24 August, 2021

حضر القائد العام لقوات الجيش الليبي ، خليفة حفتر ،اليوم الثلاثاء ،مسرحية ” مقالب ذا فويس ” التي تعرض على خشبة المسرح الشعبي بمدينة بنغازي .

و قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب ،إن ذلك يأتي ي إطار تعزيز الفكر والثقافة وما له من أثر في محاربة الأفكار المُتطرفة والهدامة.

و كان ذلك ذلك بحضور مدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي ومدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب ونخب من الفنانين بالمدينة وحضور جماهيري للعمل الفني .