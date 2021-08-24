كورونا وعلاوة الحصة محور اجتماع المقريف بمراقبي التعليم ب 19 بلدية

اجتمع وزير التربية والتعليم موسى المقريف مع مراقبي التربية والتعليم ب 19 بلدية من بلديات المنطقة الغربية لمناقشة التحديات التي تواجه الوزارة وما أنجزته على صعيد توحيد المنظومات وامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2020/2021 مشددا على ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من العملية التعليمية بسبب جائحة كورونا والعمل على وضع شروط للتعاقدات وفق لائحة خاصة لتحقيق جودة العملية التعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم موسى المقريف إنه تم حصر علاوة الحصة بالكامل من قبل مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة موضحا أنه تم تخصيص 150 مليون دينار ل167 ألف معلم ثبتت صحة بياناتهم مشيرا إلى الكشف عن وجود أخطاء في بيانات 100 ألف معلم تم ترجيعها لمراقبات التعليم لتصحيحها.

وأوضح المقريف أنه طالب رئاسة الوزراء بصرف مكافأة مديري المدارس ومديري مكاتب الامتحانات بالبلديات مضيفا أن الوزارة في طور حصر البيانات كاملة لإحالتها منوها لتشكيل لجنة لدراسة السلم التعليمي حتى يكون التعليم وفق قواعد صحيحة على حد قوله .

وردا على تساؤل مراقبي التعليم بالبلديات حول الميزانية التشغيلية وتأخر صرفها لهذا العام قال المقريف إن رئيس مجلس الوزراء خصّص 4 مليون دينار لـ 4300 مؤسسة تعليمية، موضحا أن الوزارة بصدد تدارس توزيع القيمة لضمان صرفها في الأوجه المخصّصة لها.

ونوه المقريف إلى أن اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والتعليم و وزارة الخدمة المدنية قاربت على الانتهاء من أعمالها في الإفراج عن المرتبات التي تأخر الإفراج عنها، مشيرا إلى عقد اجتماع بمراقبي التربية والتعليم في كامل البلديات الليبية خلال المدة القادمة لبحث هذا الملف .

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