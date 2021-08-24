إجراء امتحان الزمالة الليبية في جراحة الأطفال للمرة الأولى

استضاف مركز بنغازي الطبي لأول مرة امتحان الزمالة الليبية في جراحة الأطفال، بحضور أطباء ومتخصصين من داخل وخارج ليبيا، حيث سيتحصل الطالب الناجح في الامتحان على شهادة مجلس التخصصات الطبية لأول مرة في جراحة الأطفال.
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قناة ليبيا
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