معتوق يكشف خارطة انتشار داعش في تونس قادمين من غرب ليبيا

كشف الكاتب الصحافي عبدالحكيم معتوق، خارطة انتشار تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في تونس متسللين إليها من غرب ليبيا.

وقال معتوق، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” تفيد المعلومات بأن عدد عناصر داعش الذين تسللوا إلى تونس من الأراضي الليبية كانوا متواجدين في قاعدة الوطية هم 100 عنصر حتى الآن”.

وأضاف معتوق:” 28 منهم توزعوا على مدن “مدنين- جرجيس- قابس”، وبدأوا فعلا في الضغط على السلطات الأمن التونسي من خلال رسائل عبر هواتف محمولة مجهولة الأرقام”.

وكان وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، قد نفى في رسالة وجّهها إلى رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، وجود 100 عنصر إرهابي في قاعدة الوطية بصدد الاستعداد للدخول إلى تونس، وذلك إثر القيام بالتّحريات اللازمة من طرف المصالح الأمنية.

ووجه علي التكبالي، عضو مجلس النواب عن دائرة حي الاندلس بالعاصمة طرابلس، في وقت سابق، اتهاماً بتورط مسؤول ليبي وصفه بـ «الكبير» دون تسميته، في اغتيال الرئيس التونسي.

وقال «التكبالي»، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، وقتها:“مسؤول ليبي كبير متورط في عملية اغتيال الرئيس التونسي”، مردفًا “لا تلوموا تونس على قفل الحدود. بل لوموا الكاريكاتيرات التي تحكمكم”، بحسب قوله.

الجدير بالذكر أن السلطات الأمنية التونسية، كانت قد تمكنت من الإطاحة بإرهابي خطط لاغتيال الرئيس قيس سعيّد خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلية، الواقعة شرقي تونس.

وذكر مراسل “العربية” و”الحدث” أن المشتبه به هو تونسي الجنسية ينتمي لتنظيم “داعش”، وتسلل مؤخرا من ليبيا حيث تلقى تدريباته.