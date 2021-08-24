الوطنية لحقوق الإنسان تصف مقتل 18 مهاجرا بالحادث المروع

عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن أسفها لمقتل 18 مهاجرا غير قانوني غرق مركبهم في عرض البحر عندما كانوا في طريقهم إلى السواحل الأوروبية يوم الاثنين الماضي ، واصفة الحادث بأنه مروع ويفاقم من معاناة المهجرين بسبب سياسات الاتحاد الأوروبي .

وأعربت اللجنة في بيان صادر لها عن قلقها البالغ حيال تصاعد موجة الهجرة غير القانونية انطلاقا من الشواطئ الليبية في الآونة الأخيرة مطالبة السلطات الليبية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مكافحة شبكات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتي تنامت بشكل كبير في المنطقة الغربية والعمل على القضاء عليها .

وطالبت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بإيقاف عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين القاصدين أوروبا من خلال عمليات الاعتراض لقواربهم قبالة السواحل الليبية .

ودعت اللجنة إلى تكثيف الجهود الدولية على مستوى البحر المتوسط لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ البحري ومحاربة عصابات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في حوض المتوسط وفق البيان .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية