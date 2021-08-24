القطراني يلتقي لجنة المجالس الاجتماعية

عقد نائب رئيس الحكومة المؤقتة حسين القطراني صباح الثلاثاء، إجتماعا من اعضاء لجنة المجالس الاجتماعية وذلك لمناقشة ملف نزلاء السجون .

ومن خلال اللقاء أكد القطراني على أن الحكومة ملتزمة بنصوص القانون رقم 5 لسنة 2005 الخاص بتنظيم مؤسسات الاصلاح والتأهيل ولوائحه التنفيذية وتؤكد على تطبيق كافة المعايير المتعلقة بحقوق المسجونين من حيث ضرورة فتح ملف لكل نزيل وتوكيل المحاميين للترافع والعرض على النيابة وتنفيذ أحكام القضاء في حال صدور حكم في حق السجين بالاضافة الى توفير الخدمات المتعلقة بالاقامة والاعاشة والرعاية الصحية اللازمة .

وأضاف القطراني بأنه للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة لابد من تقديم التنازلات ونبذ الكراهية وتحييد الخطاب حتى نصل الى خلق أرضية ثابته يمكن من خلالها بناء دولة تراعي حقوق أبناءها دون تفرقه .