«الوطني لمكافحة الأمراض» يستأنف إصدار الشهادات الصحية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استئناف العمل في إصدار الشهادات الصحية بعد ثلاثة أسابيع من التوقف.

وأشار المركز، في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» إلى أنّ إدارة الشهائد الصحية بالمركز توقفت عن العمل ثلاثة أسابيع بسبب الإجراءات الاحترازية الاستثنائية السابقة (الحظر الجزئي) ضد انتشار فيروس كورونا.

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وسجلت ليبيا 1894 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، حسب إحصائية المركز عن أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 730 مصابا، وتُوفي 23 آخرون، حسب الإحصائية التي نشرتها صفحة المركز في «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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