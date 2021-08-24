زيارة مرتقبة لبوريل إلى ليبيا وتونس والعراق في سبتمبر المقبل

أفادت وكالة نوفا الإيطالية عن عزم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي والسياسة الأمنية جوزيف بوريل عن زيارة كل من ليبيا وتونس والعراق في سبتمبر المقبل ، وأشارت الوكالة إلى وجود اتصالات جارية مع حكومة الوحدة الوطنية لتنظيم زيارة بوريل للعاصمة لطرابلس .

وبحسب الوكالة فإن بوريل أوضح أن ملف أفغانستان ليس الوحيد الذي يثير قلق أوروبا لافتا إلى أن ما وصفه بالأزمات المستقبلية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا والعراق تمثل تحديا كبيرا منوها إلى أن هذا الأمر قد يتطلب إرسال مهام عسكرية لحماية الرعايا الأوروبيين والمصالح الخارجية لبلدان الاتحاد حتى من دون دعم الولايات المتحدة الأمريكية .

وأشار بوريل إلى أن هناك قوة قوامها 50 ألف جندي قادرة على التصرف في مثل الظروف التي تعيشها أفغانستان اليوم مؤيدا فكرة إنشاء قوة عسكرية أوروبية قادرة على القتال إذا لزم الأمر .

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