الكوني في السودان وتأمين الحدود والهجرة أبرز ملفات البحث

دعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد دقلو خلال لقائه عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بالعاصمة السودانية الخرطوم إلى تفعيل دور القوات المشتركة بين البلدين لتأمين الحدود والحد من الهجرة غير القانونية ، متمنيا أن تنعم ليبيا بالاستقرار في ظل حكومتها الحالية مرحبا كذلك برغبة واستعداد الأطراف الليبية في تحقيق المصالحة الوطنية .

وقدم موسى الكوني خلال زيارته الدعوة للسودان للمشاركة في مؤتمر وزراء دفاع الجوار الليبي الذي ستستضيفه المغرب الشهر المقبل، مرحبا بهذه المشاركة والتي من شأنها دعم استقرار ليبيا والمنطقة حسب قوله .

ودعا وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد عيسى دول الجوار للمساعدة والمشاركة في دعم الاستقرار في ليبيا ، مؤكداً أن ليبيا والسودان عانتا لفترة طويلة من الهجرة غير القانونية باعتبارهما دولتي عبور.

وأشار عيسى إلى أن البلدين تربطهما علاقات ولديهما اتفاقيات ومذكرات تفاهم ستدفع نحو تعزيز وتطوير العلاقات بما يخدم البلدين مبديا رغبة ليبيا في تشكيل القوات المشتركة بين دول الجوار لمراقبة الحدود والهجرة غير القانونية .

يشار إلى الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة قد صرحت في مؤتمر صحفي سابق أن النائب عن المجلس الرئاسي موسى الكوني سيزور دول الجوار بما فيها تشاد والنيجر والسودان لبحث ملفات تأمين الحدود المشتركة والتعاون في شأن الهجرة إلى جانب مكافحة الإرهاب .

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