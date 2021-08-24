تقرير ديوان المحاسبة 2020: الكبير أودع 2 مليار يورو في مصرف تركيا المركزي وبنك زراعات التركي دون مراعاة المخاطر الائتمانية

كشف تقرير ديوان المحاسبة 2020، اليوم الثلاثاء، فساد محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال من مجلس النواب الصديق الكبير. التقرير وفي نصه أوضح أن الكبير أخفى بيانات ومعلومات عن غسيل الأموال وحجبها عن الديوان، حيث أودع 2 مليار يورو في مصرف تركيا المركزي وبنك زراعات التركي دون مراعاة المخاطر الائتمانية.

وتابع: “شركة جنكيز التركية حجزت ارصدة مصرف ليبيا المركزي لدى البنك العربي التركي و بنك زراعات، مشيراً إلى أن الكبير دخل في سندات بتركيا تصنيفها الإئتماني متدني جدًا وخطير.

وأضاف: “الكبير لم يراعي عدم الاستقرار الجيوسياسي في تركيا وارتفاع المخاطر القانونية والسياسية وضعف الليرة التركي”.

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