تونس والجزائر يبحثان التنسيق قبل اجتماع دول الجوار حول تسوية الأزمة الليبية

عقد وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اجتماعا تشاوريا مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، لبحث تنسيق المواقف حول اجتماعٍ لدول الجوار يعقد حول تسوية الأزمة الليبية أواخر الشهر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، إن لعمامرة الذي يزور تونس العاصمة منذ أمس الإثنين أجرى مشاورات مع الجرندي، بحث خلالها أهم القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الاجتماع التشاوري لدول جوار ليبيا الذي سيعقد بالجزائر أواخر هذا الشهر، إلى جانب اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 9 سبتمبر في القاهرة، وكذلك اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وحسب بيان للخارجة الجزائرية، فإن «المحادثات تمحورت حول المسار السياسي الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل حل الأزمة الليبية، والمساهمة المعتبرة لبلدان المنطقة، لا سيما بمناسبة الاجتماع الوزاري المقبل لبلدان جوار ليبيا في الجزائر».