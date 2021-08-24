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شباب رقدالين يدخلون سوق المهن اليدوية في مواجهة الواقع الاقتصادي المتردي

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مع اشتداد وقع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وفي ظل تناقص الأيدي العاملة الأجنبية، قام عدد من الشباب في رقدالين بتعلم عدد من الحرف اليدوية التي كانت مقتصرة على الأجانب فيما مضى، في سبيل كسب قوت يومهم ولقمة عيشهم.

وبالحديث عن تلك المهن، يبدو واضحا تخصص العديد من الشباب في مجالات صيانة السيارات والإلكترونيات، إضافة إلى أعمال البناء والحدادة والنجارة وأعمال المقاهي والمطاعم .

مهن قد تكون مخرجاً لمشاكل الكثير من الشباب الذين يعانون من سوء الحال وضعف فرص العمل في ظل إهمال وعدم اكتراث من المعنيين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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