نواب برقة يطالبون بسحب الثقة عن حكومة الدبيبة

طالب أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة، اليوم الأربعاء، بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

أعضاء المجلس، وفي بيان تحصلت قناتنا على نسخة حصرية منه، قالوا: “نظراً لما تمر به البلاد من انقسامات سياسية ألقت بظلالها على كل مؤسسات الدولة وكان ولا يزال مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد وفقاً للقانون واخر كيان تشريعي منتخب الا ان من انقلبوا على شرعية الشعب اختاروا الحرب والدمار وانقسام مؤسسات من اجل البقاء في سلطة الحكم، الا ان مجلس النواب أتجه إلى الحوار السياسي الذي ترعاه الامم المتحدة لإخراج البلاد من هذا الانسداد في كل المجالات لنقبل بجسم سياسي جديد يوحد البلاد ومؤسساتها وليرفع المعاناة عن المواطن الليبي في برقة وفزان و طرابلس، ومنحنا الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بمدينة سرت وكان املنا من هذه الحكومة هو تنفيذ الخارطة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي”.

وتابعوا: “الا ان هذه الحكومة حتى هذا اليوم وبعد مرور أكثر من ثلاث أرباع مدتها المكلفة بها من مجلس النواب والتي تنتهي في 24 ديسمبر 2021 لم تقدم ابسط الخدمات للمواطن ولم توحد مؤسسات الدولة بل أصبح رئيس الحكومة يتعامل مع إقليم برقة بلغة العقاب والهزيمة وأصبح طرفاً لصراع وليس نتاج لصراع ينبغي ان يتعامل مع الجميع دون استثناء او اختيار بل افرغت هذه الحكومة برقة من كل ملامح الدولة واصبحت حكومة طرابلس فقط ليست كمدينة وانما كمجموعة من أصحاب المصالح الخاصة والنفعية”.

وأضافوا: “أن هذه الحكومة لم تلتزم بخارطة الطريق التي منحنا بموجبها الثقة لهذه الحكومة والتي اصبحت حكومة فرقة وفتنة بدلاً من ان تكون حكومة لجميع الأطراف لتصل بنا إلى انتخابات في موعدها، وللأسف ان ما يقوم به رئيس الحكومة من تصرفات وتصريحات وتكليفات غير مسؤولة ولا مقبولة بل يتحكم في صنعها أصحاب المال السياسي الفاسد لإرجاعنا إلى ما قبل المربع الأول، واننا كنواب عن الأمة لا نرضى بحكومة تقودنا إلى حالة من الفوضى والحرب ولا تزيد المواطن إلا معاناة والألم رغم صرف هذه الحكومة لعشرات المليارات دون وجه حق”.

وطالب الأعضاء من “إقليم برقة بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة واختيار شخصية وطنية قادرة على توحيد المؤسسات ولم شمل الليبيين”، داعيين “باقي اعضاء مجلس النواب بتحمل المسؤولية من استمرار هذه الحكومة التي أصبح وجودها ناقوس خطر على الامة الليبية والاتجاه بسحب الثقة فوراً وتكليف حكومة جديدة تكون عنوانها وفعلها للوحدة الوطنية وعلى لجنة الحوار السياسي”.

الأعضاء الموقعين عن برقة هم: “عيسى العريبي، والمنتصر الحاسي، وطلال الميهوب، ومحمد حماد، والصالحين عبدالنبي، وحمد ماقيق، وطارق صقر، وحمد البنداق، ومفتاح اكويدير، ورمضان شمبش، ومحمد دومة، وسعيد امغيب، وادم بوصخرة، وأنتصار شنيب، وعبد المنعم العرفي، وعائشة الطبلقي، وإبراهيم الزغيد، ويوسف العقورى، وجبريل أوحيدة، وصالح هاشم، وابراهيم الدرسي، وفرج الصفتي، وادريس عمران، وفاطمة كاريس، وسعيد اسباق، ورابحة الدرسي”.

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