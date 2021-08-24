التكبالي: تحركات للارهابيين وعمليات تدريب جارية لهم في قاعدة الوطية التي يسيطر عليها الأتراك

ليبيا – علق عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب علي التكبالي على نفي وزير داخلية حكومة الوحدة خالد التيجاني صحة المعلومات الواردة إلى مكتبه من رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، والتي تفيد باعتزام عشرات العناصر الإرهابية في قاعدة الوطية الليبية التسلّل إلى تونس، قائلًا: “رد الوزير ليس مفاجئًا ولا مستغربًا، فالمنطقة الغربية محكومة من ميليشيات مؤدلجة ولا سيطرة حقيقية للحكومة عليها”.

التبكالي وفي تصريحات خاصة بموقع “إرم نيوز” أمس الإثنين، قال: إن مذكرة وجود 100 عنصر إرهابي في قاعدة الوطية أتت من الإنتربول، ولا أعتقد أن الإنتربول يجدف أو يجازف بسمعته بتقديم معلومات مغلوطة، لقد شهدت الأيام القليلة الماضية تحشيدات في صفوف داعش والمرتزقة السوريين والميليشيات المؤدلجة، ولا أستبعد أنهم كانوا سيدخلون تونس.

وكشف التكبالي عن وجود تحركات لإرهابيين وتدريب وحشد في قاعدة الوطية الجوية التي يسيطر عليها الأتراك، وفي مصايف تليل ومدينة الزاوية وصبراته وصرمان.

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