وزيرة الخارجية تبحث عمل لجنة تقصي الحقائق الأممية في ليبيا

ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة آلية عملها التي تشمل كافة الأراضي الليبية بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية من خلال وزارة الخارجية والتعاون الدولي إضافة لبحث أهمية وضع الخطط اللازمة لبرامج بناء القدرات والمساعدة التقنية والاستشارية في مجال حقوق الإنسان .

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية بطرابلس وحضره وزراء الداخلية والعدل والدولة لشؤون المهجرين إلى جانب ممثلين عن اللجنة إلى أهمية تمديد ولاية اللجنة التي تنتهي في سبتمبر المقبل حتى يتسنى لها استكمال أعمالها .

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد في 22 من يونيو 2020 قرارا ودون تصويت يطلب فيه إرسال “بعثة تحقيق” لليبيا لتوثيق التجاوزات المرتكبة هناك منذ العام 2016

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