القائم بأعمال السفارة اليونانية للمنقوش: منح التأشيرات الليبيين قريبًا

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال بالسفارة اليونانية بليبيا، يوانيس ستاماتيكوس.

وتم خلال اللقاء، استعراض مسيرة العلاقات الثنائية، وسبل الدفع بها إلى الأمام لتشمل المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأعربت الوزيرة، خلال اللقاء، عن شكرها وتقديرها لدولة اليونان الصديقة، لمواقفها الداعمة للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية .

وأبلغ القائم بالأعمال، الوزيرة، أن السفارة اليونانية في مقرها بالعاصمة طرابلس ستشرع في منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، خلال المدة القريبة المقبلة.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

