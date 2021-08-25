كشف مدير السيولة في مصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء، رمزي آغا، عن اختفاء 15 مليار دينار من حساب المجنب، محملاً الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من مجلس النواب مسؤولية العملية التي تمت لصالح حكومة الإنقاذ.

وأوضح آغا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: اختفاء 15 مليار دينار (مايعادل 11.5 مليار دولار) من حساب المجنب”.

وأكد آغا، أن الفاعل الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، مشيرا إلى أن المستفيد منها حكومة الإنقاذ الوطني، وصفًا العميلة بـ”بلطجة بدون سند قانوني”.

ولفت مدير السيولة في مصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء، إلى أن مصدر هذه المعلومات هو تقرير المراجعة الدولية بتاريخ عام 2015 “.