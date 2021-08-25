المشري لكوبيش: البرلمان يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي وليس انتخابات 2014

التقى الإخواني خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري للدولة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، بحضور النائب الأول للمجلس مسعود عبيد والنائب الثاني عمر أبوشاح ورئيس لجنة الحوار محمد تكالة بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وبحسب بيان المجلس الاستشاري، اليوم الثلاثاء، ناقش الجانبان “آخر المستجدات المتعلقة بالحوار السياسي والمسار الدستوري والإجراءات المتعلقة بقوانين الانتخابات المتوقع عقدها في شهر ديسمبر المقبل”، على حد زعم البيان.

وقال المشري، خلال اللقاء، إن “مجلس الدولة شكّل لجنة للتعامل مع مجلس النواب بشأن قانون الانتخابات وأبلغ مجلس النواب بذلك، لافتا إلى أن هذه اللجنة أكملت إنجاز بعض القوانين وسوف تعرض على المجلس لمناقشتها تمهيدا لعرضها على مجلس النواب للتوافق عليها”، على حد تعبيره.

وزعم المشري، أن “مجلس النواب لم يراعِ الاتفاق السياسي فيما يتعلق بإصدار قانون الانتخابات، مدعيا أن البرلمان الآن يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي وليس من انتخابات 2014، وإذا خالف الاتفاق فسيفقد شرعيته”، على حد تعبيره.

من جانبه، أوضح كوبيش أن “البعثة الأممية مستعدة دائما لتقديم الدعم والاستشارة، للجنة المشكلة من مجلس الدولة”، على حد وصف البيان.

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