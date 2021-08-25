الدبيبة يتفقد المدينة الرياضية بطرابلس

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، المدينة الرياضية بطرابلس، رفقة وزيري الرياضة، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالإضافة لوكيل وزارة الرياضة، وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة، ونائب رئيس إتحاد كرة القدم.

وتأتي هذه الجولة التفقدية للوقوف على الملاحظات الواردة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والتي منعت من اعتماد ملعب طرابلس من استضافة المباريات الدولية.

وخلال الجولة، عاين الدبيبة، هذه الملاحظات الفنية، وأعطى تعليماته للبدء الفوري بأعمال الصيانة، ليتمكن المنتخب الوطني والأندية الليبية المشاركة بالبطولات الأفريقية من إجراء مبارياتها على أرضية الملعب.