“الدبيبة” يتفقد ملعب طرابلس في مسعى لعودته محلياً ودوليا

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الثلاثاء المدينة الرياضية بطرابلس وذلك للوقوف على ملاحظات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي منعت من اعتماد ملعب طرابلس من استضافة المباريات الدولية.

الدبيبة وخلال الجولة التي رافقه فيها وزيري الرياضة والدولة لشؤون مجلس الوزراء ووكيل وزارة الرياضة وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة إلى جانب نائب رئيس اتحاد كرة القدم أعطى تعليماته بالبدء في الصيانة حتى يتمكن المنتخب الوطني والأندية الليبية المشاركة بالبطولات الإفريقية من إجراء مبارياتها على أرضية هذا الملعب .

وكان الاتحاد الأفريقي الكاف قد فرض حظرا على الملاعب الليبية صيف عام 2014، بسبب الانقسامات السياسية والأوضاع الأمنية، التي باتت تشهد حاليا انفراجا في العديد من المسارات المحلية والدولية، خاصة بعد تشكيل حكومة موحدة.

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