أحزاب وتكتلات سياسية تعلن إدانتها لمحاولات استهداف أمن واستقرار الشعب التونسي

أصدرت مجموعة من الأحزاب والتكتلات السياسية بيانا أكدت فيه متابعتها الأخبار المسربة عن الإحداث التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار تونس، وقالت الأحزاب والتكتلات السياسية الموقعة على البيان أن أمن ليبيا واستقرارها من أمن دول الجوار، معلنة إدانتها لمحاولات استهداف أمن واستقرار الشعب التونسي.

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