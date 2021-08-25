حملة تطعيم موسعة ضد «كورونا» في بنغازي

تنطلق في بنغازي، ثاني كبرى المدن الليبية، حملة موسعة اليوم (الأربعاء)، لتلقيح المواطنين ضد «كورونا»، بينما سجلت الأرقام الرسمية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض 1900 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد.

وقالت إدارة الخدمات الصحية ببلدية بنغازي، أمس، إنها انتهت من جميع الترتيبات لافتتاح ثاني أكبر حملة للتلقيح في ليبيا بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية ببنغازي (شرقي البلاد)، مشيرة إلى أن حملة التطعيم الموسعة ضد «كورونا» تستهدف المواطنين والمقيمين، بدءاً من عمر 18 سنة فما فوق، وسيتم إعطاؤهم لقاح (سينوفارم) كجرعة أولى.

وأشارت إدارة الخدمات الصحية إلى أنها تواصل لليوم الثاني التدريبات العملية للفرق المكلفة داخل مركز تطعيم بنغازي العام استعداداً لافتتاحه وتشغيله ضمن برنامج الحملة الموسعة للتطعيم التي وعدت بها وزارة الصحة.

وطلبت إدارة الخدمات من المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح إحضار بيانات الرقم الوطني، ورقم جواز السفر، وبالنسبة إلى غير الليبيين إحضار جواز السفر، على أن يبدأ العمل بالمركز من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً، لافتة إلى أن 915 ألف مواطن تلقوا اللقاح حتى الآن.

وأفادت إدارة المركز الوطني بأن نسبة الذين قضوا بالفيروس ارتفعت إلى 4100 حالة، بعد تسجيل 23 وفاة جديدة أمس، وقالت إن إجمالي العدد التراكمي تجاوز 298 ألف إصابة، إلى جانب تعافي 215 ألف مصاباً.

ووجه مركز بنغازي الطبي جميع الأطقم الطبية وفرق التمريض والموظفين بالمركز الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح «سبوتنيك» الروسي من إدارة الخدمات الصحية ببنغازي إلى الحضور لتلقى الجرعة الثانية من اللقاح.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان أمس، إنها نظمت مع معهد الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الليبية سلسلة من التدريبات على الوقاية من العدوى ومكافحتها للعاملين الطبيين في 20 مرفقاً تضم مهاجرين غير نظاميين.

كما نظمت إدارة الخدمات الصحية ورشة عمل وحلقة نقاش أمس، حول تطوير مهارات التواصل في حالات المخاطر المتعلقة بمواجهة «كورونا» بإشراف مكتب منظمة الصحة في ليبيا.

واستهدفت الورشة منسقي التثقيف الصحي بمرافق الرعاية الصحية الأولية وأعضاء مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي، على أن تستكمل عملها اليوم لتستهدف منسقي مكافحة العدوى والجودة بمرافق الرعاية الصحية.

وأعلنت الحكومة الإيطالية، أنها قدمت مساعدات لأربعة مستشفيات ليبية، مشيرة إلى أنها سلّمت شحنة أولى من الأدوات الطبية لمستشفيات صرمان وصبراتة ومرزق.

وأضافت السفارة الإيطالية لدى ليبيا على موقع «تويتر»، أن هذه المساعدات «تأتي تلبيةً لاحتياجات عاجلة، وتم إرسالها كجزء من جسر المساعدات الإيطالية، بالتعاون مع الحكومة ووزارة الصحة الليبيتين».