وزارة الداخلية تجهز أكثر من 35 ألف شرطي لتأمين الانتخابات

قال وزير الداخلية خالد مازن إن وزارته جهزت ما يقارب من 35 ألف من أفراد الشرطة لتأمين الانتخابات إلى جانب إعدادهم من خلال دورات تدريبية للرفع من كفاءتهم في مجال الأمن الانتخابي .

كما تطرق مازن خلال لقائه مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة إلى مسألة الهجرة غير القانونية وما نتج عنها من أعباء اقتصادية موضحا أن ليبيا لم تتوان عن تقديم المساعدات للمهاجرين لإنسانية الأمر -حسب وصفه- مضيفا أن أضرار الهجرة لا تقتصر على ليبيا فقط معرباً في الوقت ذاته عن استعداد بلاده إلى التعاون بشأن هذا الملف.

وأبدى نورلاند من جانبه استعداد بلاده للتعاون مع وزارة الداخلية في ليبيا وإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في السابق والتي تعنى بالرفع من قدرات أجهزة الأمن الليبية ، مؤكدا على استمرارية العمل في عدد من المجالات الأمنية

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