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وزارة الداخلية تجهز أكثر من 35 ألف شرطي لتأمين الانتخابات

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الداخلية خالد مازن إن وزارته جهزت ما يقارب من 35 ألف من أفراد الشرطة لتأمين الانتخابات إلى جانب إعدادهم من خلال دورات تدريبية للرفع من كفاءتهم في مجال الأمن الانتخابي .

كما تطرق مازن خلال لقائه مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة إلى مسألة الهجرة غير القانونية وما نتج عنها من أعباء اقتصادية موضحا أن ليبيا لم تتوان عن تقديم المساعدات للمهاجرين لإنسانية الأمر -حسب وصفه- مضيفا أن أضرار الهجرة لا تقتصر على ليبيا فقط معرباً في الوقت ذاته عن استعداد بلاده إلى التعاون بشأن هذا الملف.

وأبدى نورلاند من جانبه استعداد بلاده للتعاون مع وزارة الداخلية في ليبيا وإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في السابق والتي تعنى بالرفع من قدرات أجهزة الأمن الليبية ، مؤكدا على استمرارية العمل في عدد من المجالات الأمنية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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