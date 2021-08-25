وزير الداخلية لـ«نورلاد»: أعددت دورات تدريبية للرفع من كفاءة رجالنا في تأمين الانتخابات

بحث ووزير الداخلية “خالد مازن” مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، اليوم الثلاثاء، الخطط والبرامج التي قامت بها وزارة الداخلية لتأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأوجه التعاون بين البلدين خصوصاً في الجانب الأمني ، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وحضر اللقاء، مدير إدارة العلاقات والتعاون عميد “صلاح الدين بن سليمان” ورئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء عميد “سليمان الباروني”.

وأكد الوزير، خلال اللقاء الذي عقد عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، أن الوزارة جهزت ما يقارب خمسة وثلاثين ألف عضو من رجال الشرطة لتأمين الانتخابات، وأعددت دورات تدريبية للرفع من كفاءتهم في مجال الأمن الانتخابي.

كما تطرق الوزير، إلى موضوع الهجرة غير الشرعية وما نتج عنها من أعباء اقتصادية وأوضح بأن الدولة الليبية لم تتوان عن تقديم المساعدات للمهاجرين كونها موضوع إنساني، موضحاً أن ليبيا ليست المتضرر الوحيد من هذه الظاهرة، مشيراً إلى استعداد الجانب الليبي في التعاون بخصوص هذا الملف.

ومن جانبه أبدى السفير الأمريكي، استعداد بلاده للتعاون مع وزارة الداخلية وإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقاً بين البلدين والتي تعنى بالرفع من قدرات الأجهزة التابعة للوزارة وأفرادها، مؤكدا أن العمل مستمر في عديد من المجالات الأمنية.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن وزير الداخلية خالد مازن اطلع، في لقاء افتراضي، السفير ريتشارد نورلاند حول استعدادات وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر.

وأضافت السفارة، في بيان مقتضب، عبر حسابها على “تويتر”:” كما ناقشا آفاق توسيع التعاون الأمريكي مع وزارة الداخلية”.

ولفت البيان إلى أن السفير نورلاند، رحب بالتزام الوزير بإعادة دمج المليشيات وضمان أمن الحدود على الحدود الجنوبية والغربية لليبيا.