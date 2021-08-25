وفد مسلاتة يطالب أبوجناح بسرعة حل أزمات الصحة والمياه والكهرباء

استقبل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، مساء اليوم الثلاثاء، وفدا من بلدية مسلاتة، بحضور وكيل وزراء الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين.

وتكون وفد مدينة مسلاتة من عميد البلدية هشام محمد سويدان، ومدير الأمن العميد هشام الدويني، وعدد من أهالي المدينة.

وناقش الاجتماع، العديد من الأزمات التي تعاني منها المدينة من بينها انقطاع المياه، وأزمة الصرف الصحي، وتردي الخدمات الصحية في ظل تفشي وباء كورونا، وخدمات النظافة وغيرها.

وطالب الوفد، من المهندس رمضان أبوجناح، بتشكيل لجنة للوقوف على أوضاع المنطقة وتوفير متطلباتها واحتياجاتها الأساسية، مثمنين الجهود التي يبذلها نائب رئيس الحكومة في سبيل توفير احتياجات المدينة ومعظم المدن والمناطق الليبية.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مشكلة محطة الكهرباء “البركات” 220 كيلو فولت، وإمكانية توصيل خط مياه النهر للبلدية.

ودعا وفد بلدية مسلاتة، حكومة الوحدة الوطنية إلى توفير الاحتياجات لمستشفى مسلاتة العام، وتخصيص مبلغ مالي لمعالجة مشكلة الري في المنطقة، مشيرين إلى أن البلدية لا تتلقى الدعم الكافي من أجل توفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، وجه وفد

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