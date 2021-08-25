«القطراني» لـ«اقعيم»: نقدم لكم الدعم والتسهيلات اللازمة لتعزيز العمل الأمني

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “حسين أعطية القطراني”، بمكتبه وكيل وزارة الداخلية “فرج اقعيم العبدلي”.

وناقش الجانبان، خِلال اللقاء، أبرز مُستجدات الوضع الأمني بالمنطقة الشرقية والوقوف علي العراقيل التي تُواجه وزارة الداخلية ومّنتسبيها.

كما حرص الوكيل، على سرد أهم احتياجات ومُتطلبات رجال الشرطة لتأدية عملهم الوطني علي أكمل وجه، وبالمقابل أكد النائب الأول لرئيس الوزراء، تقديم كامل الدعم والتسهيلات لمُنتسبي الوزارة من قبل الحكومة لسير العمل الأمني توازياً مع الجهود التي تبذلها الوزارة في تأمين المُدن”.

وأشاد نائب رئيس الحكومة، على ما قدمه الوكيل من أعمال في الفتره الأخيرة سعياً لبسط الأمن والمُساهمة في تأمين المواطن ومُمتلكاته ليختتم اللقاء بوعود سترفع من مستوى عمل المؤسسة الشُرطية بكل عناصرها في كافة عموم البلاد.