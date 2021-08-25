عميد «زوارة» يدعو «الدبيبة» لزيارة البلدية

دعا عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي، خلال خلال اجتماعه وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لزيارة البلدية والاطلاع على مرافق البلدية الموجودة بها.

وذكر بيان لوزارة الحكم المحلي على «فيسبوك»، أن الاجتماع ناقش عدة ملفات، منها ما يخص جهاز الحرس البلدي، وإنشاء مبنى خاص بالجهاز، وملف نقل الاختصاصات، وملفات الخدمات التي تقدمها البلدية، خاصة ملف الإيرادا المحلية.

وتابع البيان: «بادر عميد البلدية بتقديم دعوة لرئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة عن طريق وزير الحكم المحلي لزيارة بلدية زوارة والااطلاع على مرافق البلدية الموجودة بها».