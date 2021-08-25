العقوري لحكومة الدبيبة: اتفاق السلام يقوم على توحيد المؤسسات بعدالة وأي العمل بخلاف ذلك سيكون له تداعيات خطيرة

اجتمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع عدد من موظفي وزارة الخارجية بمقرها في مدينة بنغازي، حيث استمع منهم إلى أسباب تعليقهم للعمل بالوزارة في المنطقة الشرقية والتي تتلخص في الظلم الذي يتعرض له موظفو الوزارة في المنطقة الشرقية وعدم معاملتهم بعدالة وحرمانهم من حقوقهم أسوة بباقي موظفي الوزارة بالإضافة إلى عدم تفعيل فرع الوزارة في المنطقة الشرقية.

العقوري، وبحسب المكتب الإعلامي التابع له، أكد أن اتفاق السلام يقوم على توحيد المؤسسات بعدالة بين الحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق وتجاوز لأحقاد الماضي وتغليب الصالح العام، محذراً أن العمل بخلاف ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على مسيرة السلام والوحدة في البلاد.

وجدد العقوري دعوته لوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية للتعامل بجدية مع هذا الأمر وإعطائه الأولوية التي يستحق ومعالجة الأسباب التي أدت للمطالبة بتعليق العمل في الوزارة بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة من أجل تفعيل عمل الوزارة في المنطقة الشرقية، مؤكدا بأن لجنة الشؤون الخارجية تتابع باهتمام الأمر بالنظر لأهمية عمل وزارة الخارجية وضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة لموظفيها.

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